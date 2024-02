CBF confirma Rodrigo Caetano como novo diretor de seleções masculinas | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficialializou na tarde desta sexta-feira, 16, a contratação de Rodrigo Caetano para assumir o cargo de Diretor de Seleções. Ele tem como meta aperfeiçoar o trabalho na reformulação das divisões de base. Caetano trabalhará na Seleção Principal com o técnico Dorival Jr. na Copa América e nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Motivado e feliz com o novo desafio, o dirigente agradeceu ao presidente Ednaldo Rodrigues pelo convite e ao técnico Dorival Jr.

"Agradeço a confiança do presidente Ednaldo por esse convite, sem dúvida alguma o maior desafio da minha carreira. Nem poderia ser diferente pelo tamanho da instituição e da responsabilidade. Me sinto muito honrado pela escolha, ser chamado para a Seleção é uma convocação, é assim que eu me sinto", afirmou.

"Agradeço muito também ao Dorival, com quem já tive a oportunidade de trabalhar em dois grandes clubes, agora vamos retomar essa parceria. É importante a confiança que ele deposita no nosso trabalho. Agradecimento também especial ao Galo, meu último trabalho, que acabou me credenciando para estar aqui hoje, e a todos os clubes pelos quais passei, que ajudaram na minha formação, nessa experiência que adquiri ao longo desses 20 anos", complementou Caetano.

Rodrigo Caetano tem 53 anos e acumula passagens em grandes clubes brasileiros. Ele começou no RS Futebol como superintendente, onde ficou de 2003 a 2005. Em seguida se transferiu para o Grêmio, Vasco, Fluminense, Flamengo e Internacional.

Seu último trabalho foi no Atlético-MG, onde estava desde janeiro de 2021, quando sunbstituiu Alexandre Mattos. No Galoe conquistou o tricampeonato Mineiro (2021, 2022 e 2023), o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa de 2022.

Desde o fim do ano passado não havia mais multa para a saída do dirigente do clube. Iniciando sua quarta temporada à frente do Atlético, Caetano era um dos diretores de futebol mais longevos do futebol brasileiro. No Alvinegro, Rodrigo Caetano trabalhou com quatro treinadores no Galo: Cuca (por duas vezes), Antonio Mohamed, Eduardo Coudet e Felipão.