CBF cria alfaiataria oficial para Seleção Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fechou uma parceria com a marca de moda Animale, reconhecida como a única embaixadora do Movimento Elas Lideram, uma iniciativa do Pacto Global da ONU, para criar a alfaiataria oficial das jogadoras da Seleção Feminina de Futebol durante sua chegada à Austrália.

Com grande respeito à individualidade de cada atleta, essa colaboração reforça o propósito e o compromisso das marcas com o empoderamento feminino. O terno com o objetivo de proporcionar um senso de pertencimento, conforto e poder para as jogadoras, reconhecendo a posição que conquistaram, a força que representam e a inspiração que são para muitas outras mulheres e meninas. Além disso, os lenços utilizados como acessórios pelas jogadoras estão alinhados ao compromisso da marca de "Aterro Zero" até 2030, que visa o reaproveitamento adequado de resíduos, evitando desperdício e promovendo uma moda com menor impacto ambiental.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, destacou a conexão entre os princípios da entidade e a filosofia da Animale, que estão alinhados com o empoderamento e a reverência às atletas que representarão o país no Mundial.

"A valorização do futebol feminino e da mulher é um dos pilares da minha gestão à frente da CBF. Estar ao lado de empresas que comungam do mesmo pensamento que temos reforça ainda mais o valor de nossos propósitos. Parabenizo a Animale pela iniciativa e a delicadeza com que pensou nesse projeto ", disse o dirigente.

A parceria entre Animale e CBF na estreia desta colaboração reforça a conexão entre a moda brasileira e o esporte feminino, enaltecendo a história das mulheres na luta pela equidade de gênero e proporcionando a visibilidade e o reconhecimento que elas merecem.