CBF decreta luto oficial de sete dias pela morte de Zagallo | A TARDE

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), decretou luto oficial de sete dias pela morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, tetracampeão mundial de futebol. A morte do ex-treinador foi anunciada no início da madrugada deste sábado, 6.

O presidente da CBF afirmou que o luto oficial é em homenagem à memória do eterno campeão. Com a morte de Zagallo, a entidade decretou ainda um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste, programada para este sábado.

“A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos familiares e fãs neste momento de pesar pela passagem deste ídolo do futebol", disse Ednaldo Rodrigues.

A informação da morte de Zagallo, o “Velho Lobo” foi confirmada pelo perfil oficial do ex-jogador no Instagram.

“É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas.

Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”, diz a nota de pesar divulgada pela família na página do tetracampeão no Instagram.