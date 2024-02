CBF divulga detalhes de estreia do Bahia na Copa do Brasil | A TARDE

O confronto entre Moto Club e Bahia teve detalges definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil acontece no próximo dia 21 de fevereiro, às 20h, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, Maranhão. A transmissão será da plataforma de streamming Prime Video.

Moto Club e Bahia se enfrentam em jogo único e o vencedor garante vaga na segunda fase da competição. Caso o jogo termine empatado, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar de fase enfrenta o vencedor entre Portuguesa Santista e Caxias.

Baianos na Copa

Além do Bahia, Jacuipense e Itabuna estão na primeira fase da Copa do Brasil e enfrentam Água Santa e Nova iguaçu, respectivamente. Os confrontos também tiveram as datas dos jogos definidas.

O Jacuipense joga fora de casa, no dia 28 de fevereiro, contra o Água Santa, na Arena Inamar, em Diadema, em São Paulo.

Já o Itabuna encara o Novo Iguaçu, também no dia 28, no estádio Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus.