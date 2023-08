CBF emite nota de pesar por mortes de torcedores do Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota em solidaredade aos oito torcedores corintianos mortos no acidente de ônibus envolvendo torcedores do Corinthians em Minas Gerais. De 46 pessoas, oito morreram e dez ficaram presas nas ferragens. O veículo capotou na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, na madrugada deste domingo, 20, em Igarapé (MG). Eles retornavam para São Paulo após a partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

“A CBF lamenta profundamente o acidente fatal envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians. Enviamos os mais sinceros sentimentos aos familiares, conhecidos das vítimas e torcedores do Corinthians, além do meu amigo, o presidente Duílio Monteiro Alves. Por fim, queria deixar um agradecimento ao Samu e ao Corpo de Bombeiros, que trabalharam incansavelmente para socorrerem os feridos”, disse o presidente Ednaldo Rodrigues.