CBF garante aumento de 50% da receita para clubes da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste em 2023 confirmou o acréscimo de 50% na receita para os clubes participantes. Presidente do Vitória, Fábio Mota esteve presente no encontro, realizado na quinta-feira, 11, na sede da CBF.

De acordo com a assessoria do Leão da Barra, a Liga do Nordeste comunicará às emissoras detentoras dos direitos de transmissão que a CBF irá participar das negociações futuras.



O encontro contou com a participação dos 28 clubes e representantes das federações, sendo conduzida pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em nota, Mota destacou um aumento de R$ 20 milhões na receita destinada ao torneio, por parte da entidade máxima do futebol brasileiro. O mandatário ainda pontua que a medida fará com que a "cota da competição fique igual ao nível da Copa do Brasil"..