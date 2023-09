CBF: Seleção pré-olímpica sentiu terremoto, mas ninguém se feriu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou após o terremoto que atingiu o Marrocos nesta sexta-feira, 8. A Seleção Brasileira pré-olímpíca está no local, onde realizou um amistoso contra a equipe do país africano.

De acordo com o comunicado da entidade nacional de futebol, os jogadores estão hospedados em um hotel localizado na cidade de Fez. Eles chegaram a sentir os tremores de magnitude 6.8, mas ninguém teve maiores problemas.

“Atletas e integrantes da delegação sentiram o tremor e deixaram seus quartos no hotel da cidade de Fez. Por segurança, eles foram levados para a piscina do hotel e voltaram para o quarto uma hora depois do sismo”, disse a CBF (confira a nota na íntegra abaixo).

O terremoto ocorreu a cerca de 72 quilômetros da cidade de Marrakesh, às 23h locais (20h de Brasília). Até o momento, o tremor já deixou cerca de 820 mortos e 672 feridos.

Esse é possivelmente o terremoto mais mortal já registrado no Marrocos nas últimas seis décadas. Em 1960, estima-se que um tremor tenha matado pelo menos 12 mil pessoas, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

Nota na íntegra:

A CBF se solidariza com o povo marroquino pela tragédia provocada pelo terremoto na noite de sexta (8). Um sismo de escala 7, segundo as autoridades locais, abalou o país. Até agora, mais de 800 pessoas morreram, de acordo com a imprensa local.

Os integrantes da comissão técnica e atletas que estão no Marrocos para a disputa de dois amistosos da Seleção Pré-Olímpica apoiam todas as vítimas e familiares dessa tragédia.

A CBF informa que a delegação da Seleção Pré-Olímpica está em segurança em Fez, cidade que não foi afetada pelo sismo. Os atletas e integrantes da comissão técnica sentiram o tremor na noite de sexta. Por questão de segurança, todos ficaram próximos da piscina do hotel por cerca de uma hora até voltarem aos seus quartos.

A entidade e toda a delegação brasileira desejam também muita força aos profissionais que trabalham de forma admirável nas buscas e no salvamento das vítimas.