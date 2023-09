Ceni confirma os 24 convocados para a partida contra o Santos

O treinador do Bahia, Rogério Ceni, definiu na tarde desta segunda-feira, 18, os 24 atletas que ficarão disponíveis para o confronto diante do Santos, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 24° rodada da Série A. A partida marcará a estreia do treinador dentro de casa, diante do torcedor tricolor, que fará presença de peso com mais de 40 mil ingressos vendidos.

Apesar dos desfalques do volante Rezende, suspenso por um terceiro cartão amarelo, do meia Léo Cittadini, que sofreu uma entorse no tornozelo e foi vetado pelo DM.

Por outro lado, o zagueiro Vitor Hugo volta a compor o elenco após cumprir suspensão contra o Coritiba.

Cauly e André ainda estão em processo de recuperação.

Veja lista completa:

Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes

Cicinho, Gilberto, Camilo Cándido e Matheus Bahia

Kanu, Raul Gustavo, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Marcos Victor

Acevedo, Yago Felipe, Mugni, Thaciano, Diego Rosa

Ademir, Rafael Ratão, Everaldo, Vinicius Mingotti, Biel, Jacaré e Luciano Juba