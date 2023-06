Champions League: Manchester City e Internazionale decidem o título

Os olhos do mundo do futebol estarão voltados para a grande final da Uefa Champions League. Manchester City e Inter de Milão decidem o título neste sábado, 10, às 16h (horário de Brasília), no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia.

Será o duelo de um clube bilionário que vem conquistando quase tudo nos últimos tempos e que tem a Champions como obsessão, contra uma equipe tradicional, detentora de três títulos europeus e que busca voltar a brilhar no cenário internacional.

O maior desafio do City é tirar o rótulo de grande favorito. O time inglês eliminou o Real Madrid, maior vencedor da competição, com autoridade. Além disso, os Citizens vem empilhando títulos nacionais nos últimos anos. O time de Pep Guardiola busca conquistar a Tríplice Coroa, que são as conquistas dos títulos europeu, e das competições nacionais. Bicampeão da Champions com o Barcelona, Guardiola foi econômico nas palavras.

"No fim das contas, é uma partida de futebol. O time que for melhor vai ganhar. Se olhar a história, a Inter é maior que nós. Mas isso não é importante. O que importa é amanhã (sábado) ter a melhor performance possível. É isso que fará a diferença", disse o treinador espanhol em coletiva.

Já Filipho Inzagui, treinador da Inter, disse ser normal o favoritismo do City por conta de suas conquistas recentes. Ele diz que os Nerazzurri estarão preparados para o combate.

"É normal o Manchester City ser favorito, é o melhor time do mundo e já o demonstrou. Também fizemos uma campanha fantástica. Queremos fazer história. Depois de 13 anos estamos na final e queremos aproveitar a oportunidade. Vamos precisar de muito coração e muita mente", afirmou.

Manchester City x Internazionale - Uefa Champions League, Final

Local: Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia

Dia: Sábado, 16h (horário de Brasília)

Arbitragem: Szymon Marciniak (Polônia)

Manchester City: Ederson, Walker, Rúben Dias e Aké; Stones, Rodri, Bernardo Silva e Gündogan; De Bruyne, Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Inter de Milão: Onana, Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.