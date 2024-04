Champions League: PSG e Barcelona jogam; Atlético recebe o Dortmund | A TARDE

As quartas de final da Champions League seguem a todo vapor nesta quarta-feira, 10, com grandes jogos em ação. Pelo jogo de ida, o Paris Saint Germain recebe o Barcelona no Parque dos Príncipes, já o Atlético de Madrid enfrenta o Borussia Dortmund, no Wanda Metropolitano, na Espanha. Os jogos ocorrem de forma simultânea, às 16h, com tranmissão na TNT Sports e na plataforma de Streaming MAX.

A equipe liderada pelo craque Mbappe ficou na 2ª colocação do grupo F, com apenas duas vitórias em seis jogos. Nas oitavas, os franceses eliminaram o Real Sociedad com um agregado de 4x1, sendo três deles marcados pelo camisa 7.

No Campeonato Francês, apesar de liderar, com 63 pontos e 10 de vantagem para o segundo colocado, o PSG vive um momento conturbado, com um conflito entre o treinador e o Mbappe, que está sendo substituído em quase todos os jogos.

Do outro lado, o Barcelona vive um dos melhores momentos da temporada, com quatro vitórias seguidas. Na fase anterior, a equipe catalã venceu o Napoli com um agregado de 4x2, também sendo o líder do grupo H, com 12 pontos somados.

Na La Liga, o Barça é o 2º colocado, com oito pontos atrás do líder. A equipe coloca as esperanças da classificação no jovem Lamine Yamal, de 16 anos, que vem fazendo bons jogos na temporada. Por ter uma campanha melhor, os comandados de Xavi decidem o segundo jogo em casa, do Estádio de Montjuic, em Barcelona, na próxima terça-feira, 16.

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund

Dentro de casa, o Atlético de Madrid encara o Dortmund em busca de criar uma vantagem em busca de classificar às semifinais. Ambas as equipes se classificaram na liderança dos seus grupos, com 14 e 11 pontos, respectivamente.

Jogadores do Atlético durante treino | Foto: Thomas COEX / AFP

Nas oitavas de final, os Colchoneros derrotaram a Inter de Milão, atual vice-campeão, nos pênaltis. Já a equipe alemã passou por cima do PSV, da Holanda, com um agregado de 3x1. Nos campeonatos nacionais, Atleti e Borussia fazem campanhas parecidas, fora do top 3 e com 58 e 53 pontos.

O jogo de ida será na Espanha, enquanto, por ter mais vitórias, o Dortmund decidirá o segundo jogo na Alemanha, no Estádio Signal Iduna Park, em seis dias.