Chuva de gols no início da segunda fase da 1ª Copa da Saúde Vitalmed | A TARDE

A segunda fase da 1º Copa de Futebol Vitalmed 30 anos começou com chuva de gols no sábado, 28, no clube Campomar, em Salvador. Foram 19 gols em 2 emocionantes partidas. Nessa etapa, as seis equipes classificadas da primeira fase, serão divididas em dois grupos de três, jogando dentro do grupo e classificando para as semifinais as duas melhores de cada grupo.

O primeiro jogo foi entre Materdei e Boa Saúde, com 13 gols na partida. O Boa Saúde goleou Materdei por 9x4, ficando em primeiro no grupo. No segundo jogo do dia, mais outra goleada. A Vitalmed ganhou de 5x1 da Kofre.

Os próximos jogos da segunda fase serão no dia 11 de novembro. A Air Liquide enfrentará a Kofre, às 14h. Logo após entram em campo, às 15h, Vitarecoop e Boa Saúde.

Para a segunda etapa se classificaram Materdei, Boa Saúde,Vitalmed, Kofre, Air Liquide e Vitarecoop.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do Grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.