Circuito Baiano de Ginástica acontece neste sábado

A Federação Bahiana de Ginástica (FBG) promove nesse sábado (23), a partir das 8h, a fase 1 do Circuito Baiano de Ginástica, no Colégio Dom Bosco, em Salvador. Na oportunidade, a atividade contempla a modalidade da Ginástica Rítmica e provisiona a participação de 300 atletas baianos (as). O evento é aberto ao público e conta com apoio do Governo Estadual, através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

De acordo com a presidente da entidade baiana, Evelin Lôbo, a atividade busca o fortalecimento da modalidade, sendo um importante “abre alas” para o Campeonato Brasileiro que acontece em Lauro de Freitas em agosto. “O nosso Circuito Baiano acontece em cinco fases e essa primeira, vem como um pontapé para a competição nacional que sediaremos em agosto. A ginástica tem crescido cada vez mais na Bahia e estamos muito felizes em retornarmos em grande estilo”, destaca a gestora.

Caso o (a) atleta esteja gripado (a) ou com um misto de sintomas que indiquem essa situação (como febre, indisposição, dor no corpo, tosse, dor de garganta ou de cabeça, falta de ar, perda do paladar), o (a) mesmo (a) não deverá participar da competição.