City e Bayern vencem e assumem liderança em seus campeonatos

Acostumados a levantar o troféu de campeão em suas ligas nacionais, Manchester City e Bayern de Munique chegaram ao topo da Premier Ligue e da Budesliga, respectivamente, neste sábado, 5, ao vencerem o Fulham e Hertha Berlim.

City vence com gol de Haaland nos acréscimos

O Manchester City suou neste sábado para vencer nos últimos instantes o Fulham (8º) por 2 a 1 e com isso tomou provisoriamente a liderança das mãos do Arsenal, que enfrentará o Chelsea (7º) no domingo no duelo de maior destaque da 15ª rodada da Premier League.

Um golaço do jovem argentino Julián Álvarez aos 16 minutos colocou os 'Citizens' na frente, mas um pênalti cometido pelo português João Cancelo, que acabou recebendo o cartão vermelho, e foi convertido pelo brasileiro Andreas Pereira (28) deixou tudo igual em uma partida que tinha o domínio absoluto dos anfitriões.

No entanto, outra penalidade máxima convertida pelo norueguês Erling Haaland nos acréscimos (90+5) fez os jogadores comandados por Pep Guardiola somarem os três pontos.

Desta forma, o Manchester City lidera com um ponto acima do Arsenal e 6 pontos a mais que o Tottenham (3º). Este último recebe o Liverpool (9º) no domingo em mais um confronto eletrizante nesta rodada.

Bayern abre 3 a 0, mas vence no sufoco

O Bayern de Munique, que chegou a fazer 3 a 0, acabou sofrendo mais do que o esperado para vencer por 3 a 2 em sua visita ao Hertha Berlim, neste sábado, pela 13ª rodada da Bundesliga, mas assumiu provisoriamente a liderança do campeonato.

Com 28 pontos, a equipe de Munique agora tem dois pontos a mais que o Union Berlin (agora segundo), que precisa vencer fora de casa no domingo o Bayer Leverkusen (16º) que vive um momento ruim, para retomar o primeiro lugar na classificação.

O início de jogo foi brilhante para o Bayern. Aos 12 minutos abriu o placar por meio de Jamal Musiala, após uma assistência de Sadio Mané. Depois foi a vez de Eric Choupo-Moting fazer umas dobradinha (37 e 38) em apenas dois minutos, abrindo uma vantagem de 3 a 0 a favor do atual campeão alemão, placar que indicava uma provável goleada.

Mas antes mesmo do intervalo, o Hertha (14º) conseguiu diminuir com dois gols, primeiro por meio de Dodi Lukebakio (40) e depois com um pênalti convertido por Davie Selke (45).

No segundo tempo, o placar não mudou mais e os três pontos foram para a Baviera.

Desde o final de setembro e a volta após a última 'data Fifa', o Bayern venceu nove de seus dez jogos, com apenas um empate nos últimos segundos fora de casa diante do Borussia Dortmund (2-2).

O gigante da Baviera tem pela frente dois jogos da Bundesliga: na terça-feira contra o Werder Bremen e no próximo sábado contra o Schalke 04, antes da pausa do campeonato para a Copa do Mundo no Catar (que será realizada de 20 de novembro a 18 de dezembro).

Entre as boas notícias deste sábado para o Bayern está o retorno aos gramados do zagueiro francês Lucas Hernández, sete semanas e meia depois de sofrer uma lesão no músculo adutor.

Hernández entrou aos 64 minutos, substituindo o canadense Alphonso Davies, que se machucou na parte de trás da coxa direita.

O retorno do jogador francês é uma boa notícia para seu técnico Didier Deschamps, duas semanas antes da Copa do Mundo.