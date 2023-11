Clássico Ba-Vi decide o Campeonato Baiano Sub-17 | A TARDE

Hoje é dia de decisão e com o super clássico Ba-Vi em disputa. Logo mais às 15h, em Pituaçu, Vitória e Bahia decidem o título do Campeonato Baiano Sub-17. Na primeira partida, o Tricolor de Aço abriu 2 a 0 e o Leão da Barra foi atrás do resultado para buscar o empate. Com isso, a final está em aberto. Em caso de empate, a decisão do título será nos pênaltis.

Na fase classificatória, o Vitória venceu as dez partidas. Nas quartas de final, o time do técnico Valnei Pichite eliminou o Vitória da Conquista vencendo os dois jogos.

Nas semifinais, goleou o Estrela de Março em Serrinha por 6 a 1. Na volta, quase se complicou ao ser goleado em casa por 5 a 1. melhor ataque da competição o Rubro-negro marcou 70 gols e sofreu apenas 14.

Comandado pelo técnico João Di Fábio, o Esquadrão de Aço segue invicto no Baianão Sub-17. Assim como seu arquirrival, venceu os 10 jogos da primeira fase.

Em seguida, eliminou o Conquista-FC nas quartas de final, com dois triunfos. Na semifinal, empatou dois jogos com o SSA FC e se classificou nos pênaltis.

Como o jogo é em torcida única, somente o torcedor do Vitória marcará presença em Pituaçu. Para entrar, é necessário levar 1kg de alimento não perecível.