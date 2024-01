Clube da Alemanha lota estádio ao promover festa de Natal | A TARDE

O Union Berlin, clube alemão que esteve na última Uefa Champions League, promoveu uma linda festa de Natal aos seus torcedores. O evento foi realizado no último sábado, 23, no estádio An der Alten Försterei. Com ingressos esgotados, 30 mil pessoas estiveram presentes e celebraram o amor e a amizade.

A festividade se tornou um dos eventos mais tradicionais e importantes no calendário do clube de Köpenick, distrito de Berlin, capital do país. Vestidos com gorros vermelhos e com instrumentos, os torcedores cantaram músicas relativas ao Natal.

Tudo começou em 2003, quando 89 torcedores e ativistas entraram no Alte Försterei, que estava escuro e descoberto, com a meta de unir torcedores em momentos de dificuldade, seja financeira ou esportiva.

A última partida do Union em 2023 será um amistoso contra o Arminia Bielefeld, no estádio An der Alten Försterei, em 6 de janeiro. A equipe volta a atuar pelo Campeonato Alemão no próximo dia 13 de janeiro, contra o Freiburg, fora de casa.

Das Wichtigste zuerst! 🫡🔴⚪️ pic.twitter.com/0BQhZ4Vxcr — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 23, 2023