Clubes baianos e FBF se solidarizam ao Fortaleza após ataque em ônibus | A TARDE

Clubes baianos se manifestaram e prestaram solidariedade ao Fortaleza. O ônibus que transportava a delegação do Leão do Pici sofreu um atentado após o jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste, na noite da última quarta-feira, 21, em São Lourenço da Mata-PE. Seis jogadores ficaram feridos.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) utilizou suas redes sociais para se manifestar a favor da paz e demonstrar apoio ao Fortaleza. "No futebol, a violência não pode ser tolerada, em nenhuma circunstância", diz a nota.

Horas após o ataque, o Bahia também se solidarizou com a situação difícil atravessada pela delegação do Fortaleza. De acordo com o Esquadrão de Aço, "É inaceitável que situações como essa ainda ocorram no futebol, onde deve prevalecer um ambiente de paz. O Bahia se une ao clube cearense na cobrança de investigação rigorosa e punição aos envolvidos", publicou.

O Esporte Clube Bahia lamenta profundamente e repudia o ato de violência contra a delegação do @FortalezaEC, na noite desta quarta-feira (21), na saída da Arena de Pernambuco.



É inaceitável que situações como essa ainda ocorram no futebol, onde deve prevalecer um ambiente de… pic.twitter.com/rAIa1Ji1pA — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 22, 2024

Em suas redes sociais, o Vitória também mostrou apoio e diz que "É inadmissível que cenas como essas estejam se tornando cada vez mais comuns no futebol. A violência nunca será resposta, seja física ou psicológica", compartilhou.

Líder do Campeonato baiano, o Barcelona de Ilhéus também fortaleceu o apoio ao Fortaleza. "Manifestamos nossa solidariedade a delegação do clube cearense, e uma pronta recuperação aos atletas feridos fisicamente e psicologicamente".