Clubes da Libra aprovam novo modelo de divisão de receitas

Os clubes que integram a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) se reuniram e aprovaram, nesta terça-feira, 28, o novo formato para a divisão de receitas. O encontro das agremiações foi realizado na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

De forma unânime, as agremiações decidiram por um novo modelo de rateio, onde as equipes da Série A terão 45% do total das receitas distribuídas de forma igualitária, 30% medidos pela performance e os outros 25% por engajamento, onde será considerada apenas a audiência ponderada.

Com essa mudança, a diferença entre o primeiro e o último colocado em uma futura Liga do Futebol Brasileiro será pouco mais do que o triplo. Este patamar será atingido após um período de transição de cinco anos, ou até que a Libra atinja o equivalente a R$ 4 bilhões de receitas.

Até lá, a divisão será distribuída em 40% de forma igualitária, 30% por performance e os outros 30% por engajamento, novamente considerando apenas a audiência ponderada.

Além da aprovação dos ajustes no formato de distribuição de receitas entre os clubes na Série A, também foi confirmado em votação o mecanismo que reserva 15% da receita total para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois da decisão, seis presidentes de clubes foram escolhidos para compor um comitê que irá apresentar o novo modelo às agremiações que ainda não fazem parte do grupo. Entre os representantes, está o atual mandatário do Bahia, Guilherme Bellintani.