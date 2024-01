Com câncer, ex-treinador da Inglaterra diz ter apenas um ano de vida | A TARDE

Ex-técnico da Inglaterra, o sueco Sven-Göran Eriksson, fez uma triste revelação: que está acometido de um câncer de pâncreas e “na melhor das hipóteses”, tem mais um ano de vida.

“Todos podem ver que tenho uma doença que não é boa. Todos pensam que é câncer, e é. Tenho de lutar o máximo possível. É uma doença séria. Na melhor das hipóteses, tenho um ano de vida. Na pior, muito menos. Na melhor das hipóteses, suponho que ainda mais de um ano. Não creio que os médicos tenham certeza absoluta, pois não podem prever um dia. Vou resistir enquanto puder”, falou o ex-técnico à rádio sueca P1.

Clubes que Eriksson se destacou na carreira enviaram mensagem de apoio. Seu primeiro grande trabalho foi no Göteborg, da Suécia, onde venceu o Campeonato Sueco e a Copa da Uefa, se manifestou nas redes sociais.

“Sven, nossos pensamentos estão com você e seus entes queridos. E sabemos que todos os azuis e brancos estão ao seu lado”, publicou o clube.

O Benfica, clube que Eriksson conquistou três títulos nacionais, enviou palavras de conforto.

“Todos a torcer por si, Eriksson. Muita força!”.

Com 75 anos de idade, Sven-Göran Eriksson é um profissional com reconhecimento no mundo do futebol. Além de trabalhar em três Copas do Mundo, ele treinou equipes como Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City e Leicester City.