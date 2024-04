Com Cauly? Bahia divulga relacionados para enfrentar o Vitória; veja | A TARDE

Visando se manter na liderança do Grupo A, o técnico Rogério Ceni convocou 24 atletas para o confronto diante do Vitória nesta quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A lista do Bahia conta com o meia Cauly, que tinha se tornado dúvida após ausência no treino da última terça-feira,19.

Entretanto, na lateral, sofre com o desfalque de Santiago Arias, que foi convocado para defender a Seleção da Colômbia.

Desta forma, com nomes como Everton Ribeiro, Thaciano, Caio Alexandre e Oscar Estupiñan, o Bahia tentará quebrar o retrospecto negativo dos últimos anos contra o Leão na Lampions. Nos cinco confrontos anteriores, o Vitória saiu vencedor em duas oportunidades, o empate prevaleceu em outras duas partidas e o Bahia só venceu um clássico, há sete anos, em 2017.

Na atual edição da competição, enquanto o Esquadrão lidera o grupo A, com 12 pontos, o Leão está na 3ª colocação do grupo B, com oito pontos somados.

Confira lista:

Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes

Gilberto, Luciano Juba, Caio Roque

Marcos Victor, Marcello, Kanu, David Duarte, Victor Cuesta, Gabriel Xavier

Cauyl, Rezende, Thaciano, Yago Felipe, Jean Lucas, Caio Alexandre, Jota, Everton Ribeiro

Ademir, Biel, Everaldo, Oscar Estupiñan e Rafael Ratão