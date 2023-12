Com chuva de gols marcados, Brasil vence Japão em amistoso | A TARDE

A Seleção brasileira feminina de futebol goleou o Japão, por 4 a 3, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols foram marcados por Bia Zeneratto, duas vezes, um deles de falta, Gabi Portilho e Priscila, Fujino, Jun Endo e Tanaka, de pênalti, marcaram para as asiáticas.

Esse foi o primeiro jogo de uma sequência de três amistosos que o Brasil fará em solo nacional, todos na cidade de São Paulo.

O próximo confronto, que também será contra as japonesas, está programado para o domingo, 3, às 11h da manhã, no Estádio do Morumbi. Na sequência, para encerrar o terceiro período de treinos da Seleção com o treinador Arthur Elias, a amarelinha enfrentará a seleção da Nicarágua, quarta-feira, 6, 18h, no Estádio Fonte Luminosa.

Os amistosos visam uma preparação adequada para os Jogos Olímpicos de 2024, que acontecerá em Paris, este que o Brasil já está classificado, por conta da conquista da Copa América de 2022. Para o torneio olímpico, a seleção continua em busca da primeira medalha de ouro, quebrando o tabu da prata e do bronze, ambas já conquistadas.

Bia Zeneratto comemora gol marcado | Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O jogo:



A partida iniciou equilibrada, com ambas as equipes criando chances, mas sem muito perigo para as goleiras. O placar só foi alterado aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Aoba Fujino chutou de dentro da grande área. A bola até bateu na trave, mas pela força, atravessou a linha do gol, sem chances para a goleira Letícia. Ainda na primeira etapa, Bia Zeneratto viu a oportunidade de deixar o placar igual em uma cobrança de falta, chutando forte ao fundo do gol.

Já nos 45 minutos seguintes, Gabi Portilho e, novamente, Bia zeneratto foram responsáveis pela virada. Em dois lances bem semelhantes, as jogadoras aproveitaram o cochilo da zaga adversária e roubaram a bola, finalizando a meta na sequência, inflamando a torcida brasileira que estava presente na Neo Química.

Já ao fim do jogo, as japonesas reuniram formas e surpreenderam as jogadoras do Brasil, marcando dois gols em um intervalo de dois minutos. O primeiro veio de pênalti, com Jun Endo, aos 86, porém, aos 88, Tanaka recebeu um belo passe no início da pequena área e deixou o confronto em igualdade novamente.

No apagar das luzes, Priscila, que estava em seu primeiro jogo com a Seleção principal, recebeu de Debinha do lado esquerdo do campo e marcou um golaço de fora da área. A jogadora, que marcou o seu primeiro gol, foi às lágrimas após o feito que deu a vitória para o Brasil.