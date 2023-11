Com chuva de gols perdidos, Bahia é derrotado pelo Grêmio fora de casa | A TARDE

O Bahia entrou em campo contra o Grêmio pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na noite deste sábado, 4, e saiu derrotado por um placar de 1x0. O gol foi marcado pelo artilheiro da equipe gaúcha, Luís Suares, que chegou ao seu 11° gol no Brasileirão. O resultado mantém o tricolor com 37 pontos, três a mais do que o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo da partida foi finalizado sem gols, e com pouca exigência dos goleiros Marcos Leonardos e Gabriel Grando, que ficou marcado pela falta de inspiração criativa das equipes. Apesar de jogar fora de cada, o Bahia conseguiu manter mais a bola no pé, ficando com uma média de 55% de posse, com a melhor oportunidade de abrir o placar vindo de Cauly, que finalizou com o pé esquerdo ao canto direito do goleiro na trave, salvando o tricolor gaúcho de sofrer o revés. Já do lado gremista, a melhor oportunidade veio com Reinaldo, que chutou com força e forçou o goleiro Grando a realizar grande defesa.



Na segunda etapa, o esquadrão retornou aproveitando a posse de bola, assim como nos primeiros 45 minutos. Desta forma, ainda aos 5 minutos, Everaldo recebeu um lançamento dentro da grande área e em um cabeceio, mandou para a meta, que de forma espetacular, foi defendida pelo goleiro da equipe gaúcha. Minutos depois, Luís Suarez tentou dar a vantagem para os donos da casa, recebendo na segunda trave, o camisa 9 pega mal na bola e facilita para Marcos Leonardo.

A segunda oportunidade do Bahia veio novamente com Everaldo, que em uma jogada de contra-ataque, o camisa 9 arriscou de fora da área e exigiu novamente a meta dos mandantes. Por falar neles, o Grêmio contou com Reinaldo para mais uma oportunidade, desta vez o atacante chutou forte de fora da área, aumentando as estatísticas de defesas do goleiro do tricolor baiano.

Aos 25 da segunda etapa, Besozzi oferece um passe açucarado para Suarez, artilheiro do clube no ano, que não recusa e fica de frente para a trave, que manda um belo chute ao gol, deixando o Grêmio em vantagem no placar. Neste momento, o Bahia tinha realizado 11 finalizações ao gol adversário, enquanto os gaúchos somaram somente cinco na estatística, sendo a sexta o gol.

Após o gol sofrido, Rogério Ceni, técnico da equipe tricolor, realizou alguma mudanças na equipes visando melhorar o setor ofensivo, entre elas a entrada dos atacantes Luciano Juba e Rafael Ratão. Enquanto isso, os comandados por Renato Portaluppi fecharam a casinha e buscaram manter o placar sem alterações.

Apesar nas mudanças, quem se deu bem na reta final foram os tricolores gaúchos, que conseguiu administrar o placar e ganhar os três pontos

Após o apito final, o atacante Everaldo concedeu entrevista pós jogo à emissora do confronto e afirmou que o "resultado não condiz com o que foi o jogo".

"O resultado não condiz com o que foi o jogo, a verdade é que criamos muito mais do que eles, mas o futebol é ser eficiente. Infelizmente o Grêmio foi mais eficiente do que nós, mas agora temos duas finais dentro de casa. Demonstramos que temos condições e vamos voltar para buscar esses triunfos." Disse o camisa 9

O próximo confronto do Bahia será na Arena Fonte Nova, conta a equipe do Cuiabá. O confronto tem previsão de início para às 20h, na quinta-feira, 9. A equipe do Mato Grosso é o atual 11° colocado, com 40 pontos e ainda jogará na rodada, podendo chegar aos 43 pontos.