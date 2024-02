Com desfalque, Bahia divulga lista de convocados para rodada do Baiano | A TARDE

O Bahia fará a 3ª rodada do Campeonato Baiano nesta quarta-feira, 24, contando com a equipe principal. O técnico da equipe tricolor, Rogério Ceni, divulgou a lista dos 23 jogadores que estarão disponíveis para o confronto contra o Jacobina, a partir das 19h15.

A partida, que será na Arena Fonte Nova, contará com os recém chegados Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre, que poderão estrear com a camisa do clube em jogos oficiais.

Apesar dos craques em campo, o Esquadrão terá desfalques de dois veteranos: Biel e Thaciano. Enquanto o atacante se encontra com indisposição estomacal, o meia sentiu incômodo muscular, desta forma, ambos serão poupados.

Confira os relacionados:

Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Ryan, Cicinho e Gilberto

Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Marcos Victor

Diego Rosa, Sidney, Roger, Cauly, Caio Alexandre, Jean Lucas, Yago Felipe, Rezende e Everton Ribeiro

Ademir, Juba, Everaldo, Rafael Ratão e Waliffer.

Com dois jogos, o Bahia é o 8ª colocado da tabela, com somente um ponto somado, após perder para Jequié e empatar com Atlético de Alagoinhas. Entretanto, caso vença na terceira rodada, o Esquadrão poderá chegar à segunda colocação, atrás somente do Vitória.

Para tal feito, o tricolor precisará torcer contra Barcelona de Ilhéus, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, com quatro pontos, e Jequié, com três, que ainda jogam na rodada.