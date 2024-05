Com dores no peito, Tevez é internado em hospital na Argentina | A TARDE

O ex-jogador e atual técnico do Independiente, Carlos Tevez, sentiu dores no peito e precisou ser internado em um hospital na Argentina para fazer exames.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, os resultados dos testes foram satisfatórios, mas mesmo assim, o ex-atleta seguiu internado por precaução. Nesta quarta-feira, 24, novos exames serão feitos.

De acordo com o jornal argentino "Ole", Tevez sofre com pressão alta. O técnico de 40 anos passou recentemente por momentos de estresse no trabalho, quando Germán Zylberberg deixou de ser auxiliar e Hugo Tocalli renunciou à coordenação da base e retornou ao cargo. Os dois são pessoas da confiança de Tevez.

No Independiente desde agosto de 2023, Tevez conseguiu livrar o time do rebaixamento na temporada anterior. Neste ano, o clube ocupa a sexta colocação no Campeonato Argentino.

Comunicado do Independiente

"Nosso treinador, Carlos Tévez, ingressou com uma dor no peito no hospital La Trinidad de San Isidro. Realizaram-lhe os exames correspondentes, que foram satisfatórios.

Amanhã (quarta-feira) continuará com uma série de exames programados em antecipação a um exame de rotina que deve ser realizado.

Carlos Tévez ficará internado por precaução até que termine de realizar os exames correspondentes."