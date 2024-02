Com foco em bolas paradas, Bahia finaliza últimos ajustes para Ba-Vi | A TARDE

O Bahia realizou, na manhã deste sábado, o último treino antes de enfrentar o Vitória pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024. A partida será no Barradão, com torcida única, a partir das 16h. Assim, o treinador Rogério Ceni realizou um trabalho tático e com foco nas bolas paradas.

De início, o grupo se reuniu para assistir um vídeo produzido pela comissão técnica. Na sequência, após breve aquecimento do preparador físico Danilo Augusto, sob comando de Ceni, os atletas fizeram um treino tático.

Para encerrar, alguns jogadores selecionados ficaram para aprimoramento das cobranças de falta direta, enquanto os demais continuaram no trabalho técnico em campo reduzido. Ainda houve um complemento de finalizações, segundo o clube.