Com foco em bolas paradas, Bahia realiza segundo treino da semana | A TARDE

O Bahia realizou a sua segunda sessão de treinos na manhã desta terça-feira, 21, visando o confronto diante do Corinthians, que acontecerá na sexta-feira. Rogério Ceni focou no setor tático, técnico e nas bolas paradas, fator decisivo para a reta final do campeonato.

O treinador não contará com os zagueiros Raul Gustavo, contundido, e David Duarte, suspenso, assim como o atacante Everaldo. Por outro lado, terá o retorno de Camilo Cândido na lateral esquerda.

Após iniciarem com vídeo no auditório, o elenco seguiu para o campo 2, onde foi feito um trabalho de aquecimento e técnico. Na sequência, ainda no campo 2, Ceni comandou o trabalho tático com um grupo, já analisando o estilo de jogo da equipe paulista. Enquanto isso, a segunda parte dos jogadores realizaram exercícios técnicos com os auxiliares.

No final da atividade, alguns jogadores continuaram no aprimoramento das faltas e dos pênaltis.

O Bahia enfrenta o Corinthians na sexta-feira, 24, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida acontecerá em São Paulo, na Neo Química Arena, a partir das 21h (horário de Brasília). Enquanto o Esquadrão segue na 17ª colocação, com 38 pontos, o Timão é o 11° colocado, com 44 pontos somados.