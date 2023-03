Com gol contra de Militão, Barcelona vence Real Madrid na Copa do Rei

O Barcelona conquistou um bom resultado nesta quinta-feira ao vencer por 1 a 0 em sua visita ao Real Madrid, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

Um gol contra do brasileiro Eder Militão aos 26 minutos permitir ao Barça jogar com uma vantagem no estádio Camp Nou no dia 5 de abril, depois de um grande exercício de resistência no Santiago Bernabéu.

O Barcelona teve uma dose de sorte num jogo em que foi pressionado pelos 'merengues', empurrados pela sua torcida, que dentro de um mês terá de reverter esse resultado em Barcelona.

"É verdade que temos de virar, mas não será a primeira vez que teremos que virar num duelo de mata-mata", alertou o treinador merengue, Carlo Ancelotti, após o jogo.

O Real Madrid praticamente trancou os catalães, que, privados da posse de bola, tentaram superar os donos da casa com contra-ataques e bolas longas.

"O adversário nos pressionou ao longo do jogo. Nos levou a jogar desta forma, mas também temos de defender, faz parte do jogo", admitiu o treinador do Barça, Xavi Hernández, após o jogo.

Gol contra de Militão

Os merengues concentraram suas jogadas de ataque pela esquerda onde aparecia Vinícius, protagonista de uma luta intensa durante todo o jogo com o uruguaio Ronald Araujo, para alçar bolas na área.

Após 15 minutos, Karim Benzema teve um gol anulado por impedimento (13'), antes de tentar a sorte com outro chute que foi desviado pela defesa para escanteio (15').

O capitão do Real Madrid não teve a sua melhor noite, vigiado de perto pelos zagueiros do Barça, que interceptaram vários passes que procuravam o francês.

Em meio ao domínio branco, um passe ruim de Eduardo Camavinga terminou com um chute de Franck Kessié que Thibaut Courtois tirou com o pé, com o azar de o rebote acertar Militão e a bola entrar no própria meta (26').

O gol mudou a partida, que vinha esquentando com muitas faltas.

O Real Madrid trocou o domínio pela precipitação, diante de um Barça que conseguiu controlar um pouco mais a bola até o intervalo.

O intervalo serviu para tranquilizar o Real Madrid, que na volta ao campo reassumiu o controle do jogo contra um Barcelona muito fechado atrás.

"Fizemos um bom jogo em termos de controle, mas não conseguimos marcar", lamentou Courtois após a partida.

Pressão sem recompensa

Vinícius obrigou Ter Stegen a fazer uma defesa salvadora em um cruzamento envenenado e parecia que entraria no gol do Barça (49').

O Barcelona, empurrado para a sua área pelo Real Madrid, só tinha Raphinha para sair quando conseguia roubar a bola.

Os donos da casa chegavam com frequência, mas sem criar perigo real diante do gol adversário, enquanto o Barcelona apostava nas saídas de contra-ataque procurando aproveitar os espaços deixados atrás pelo time merengue.

A equipe catalã poderia ter aumentado a vantagem com outro chute certeiro de Kessié, mas seu companheiro de equipe Ansu Fati, que havia entrado no lugar de Raphinha (69'), tirou a bola que tinha endereço certo (72').

Nos últimos 15 minutos, o Barcelona mal saiu de seu campo, mas o Real Madrid não conseguia encontrar o último passe para empatar a partida.

"Poderíamos ter feito melhor, mas foi difícil encontrar brechas no último terço,. Eles estavam muito fechados, tentamos com cruzamentos, mas não fomos muito contundentes", disse Ancelotti.

Rodrygo, que entrou no lugar de Nacho (67'), tentou a sorte nos últimos instantes com um chute que foi para fora (90').

O time merengue seguiu cercando o gol de Ter Stegen, mas a resistência do Barcelona funcionou e o time conquistou a vitória e a vantagem.