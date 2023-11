Com gol de Sassá, Amazonas faz história e conquista Série C | A TARDE

O Amazonas FC venceu o Brusque-SC por 2 a 1 e conquistou o título inédito da Série C do Brasileirão. A equipe do norte do Brasil começou atrás do placar, mas, com gols de Diego Torres e Sassá, o clube, nascido há apenas quatro anos, confirmou sua ascensão meteórica e levou a taça. O gol do Quadricolor foi marcado por Guilherme Queiróz.



Este é o primeiro título do Campeonato Brasileiro conquistado por um clube do Estado do Amazonas.

O destaque do campeonato foi o 'veterano' Sassá. Com seus 29 anos, ele terminou a competição como artilheiro e maior goleador das quatro divisões nacionais. Com 18, ele tem mais gols que Tiquinho Soares (Botafogo), com 16 na Série A; Gustavo Coutinho (Atlético-GO), com 13, na Série B; e Eron (Caxias), com 14, na Série D.

Além do Amazonas FC e Brusque-SC, Operário-PR e Paysandu também já haviam conquistado a vaga para disputar a Série B no próximo ano.

Barba, cabelo e bigode! Sassá faz gol de título e termina como artilheiro da competição | Foto: Leo Piva/CBF