Com goleada da dupla BaxVi, confira a 9° rodada do baiano sub-17

O Campeonato Baiano Sub-17 está chegando a reta final e a penúltima rodada foram registradas quatro goleadas. Os resultados mantiveram as lideranças do Vitória no Grupo 1, o Bahia no grupo 3 e o Jacuipense no grupo 2.

O Vitória seguiu até Luís Eduardo Magalhães para enfrentar o Camaçariense, 4° colocado do grupo, e garantiu o resultado positivo por um placar de 5x1, com gols de José Eduardo, Cauã da Silva, Carlos Eduardo, Cauan de Jesus e Alexsandro, Ronald Araujo diminuiu para a equipe mandante. Com o resultado, a equipe rubro negra chegou aos 27 pontos, garantindo a primeira colocação isolada e os 100% de aproveitamento.

Vitória mantém 100% de aproveitamento no Baianão sub-17 | Foto: Reprodução | Maurícia da Matta

Ainda no Grupo 1, Catuense venceu o Camaçari pelo placar mínimo, 1x0, o gol foi marcado por Messias Nascimento aos quatro minutos do primeiro tempo. O resultado garantiu a terceira colocação para a equipe de Catu. No último jogo do grupo, o ABB recebeu o Atlântico em Simões Filho, mas até pareceu que a equipe visitante estava jogando em casa. Com um placar de 5x1 e gols de Gabriel Santos, Messias Henrique (2x) , Davi Rangel e Douglas dos Reis, a equipe do Atlântico garantiu a segunda colocação do grupo. Eric Pereira descontou para o time mandante, que somou somente 5 pontos nos 9 jogos disputados.

No segundo grupo do Baianão sub-17, o Jacuipense, atual líder, jogou contra o SSA, segundo colocado com os mesmos 22 pontos. A partida que poderia dar uma vantagem de três pontos para o vencedor terminou no empate por 1x1. Diego Lima abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo a favor da equipe de Riachão do Jacuípe, já Luan Henrique deixou tudo igual no primeiro minuto da segunda etapa.

Os outros dois jogos do grupo terminaram com vitórias, o Ypiranga derrotou o Astro no Estádio de Pituaçu com Gustavo Alfredo decidindo a partida e marcando o único gol. Com o resultado, a equipe aurinegra chegou aos 5 pontos. No terceiro jogo, a Estrela de Março fez a festa em cima do Redenção e venceu por um placar de 6x2. Os gols foram marcados por Anderson Kauãn, João Pedro (2x), Caio Henrique (2x) e Ysrael da Silva, Danilo Silva e Rafael Almeida descontaram para a equipe mandante. A vitória garante a terceira colocação para o Estrela, que chegou aos 21 pontos, encostando nos dois primeiros times.

Para abrir a rodada do terceiro grupo, Vitória da Conquista e Serrano se enfrentaram no sábado, no Estádio Edvaldo Flores, no interior do Estado. A equipe alviverde venceu por um placar de 3x0, com Vitor Gabriel, Gustavo Silva e Victor Hugo marcando os gols da partida. O resultado garantiu a terceira colocação para o Vitória da Conquista, enquanto o Serranos sgue na lanterna, sem somar pontos. O segundo empate da rodada foi protagonizado por Barcelona de Ilhéus e Conquista, que encaram o jogo sem gols, com cada equipe somando um ponto. O empate foi suficiente para a equipe alviceleste se manter na segunda colocação.

Para encerrar a rodada, o Bahia enfrentou Poções no domingo, e garantiu os três pontos após o triunfo por 5x0, com gols marcados por Gabriel Souza (2x), Mateus Mamedio, José Pires e Gustavo Matheus.

A 10° rodada do Campeonato Baiano sub-17 acontecerá nesta quarta-feira, 27.