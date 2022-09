Com pneu, Sharapova derrota tenista australiana

Pela terceira rodada do Aberto de Roland Garros, a tenista russa Maria Sharapova, número quatro do mundo, aplicou um pneu no primeiro set e derrotou hoje a australiana Alicia Molik por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 7/5.



Sharapova, que nunca conquistou o título de Roland Garros, vai enfrentar pelas oitavas-de-final a sua compatriota Dinara Safina, que hoje eliminou a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 0.



Outra tenista que passou da terceira fase foi a checa Nicole Vaidisova, que derrotou a francesa Aravane Rezai por 2 sets a 1, com direito a pneu no último set. As parciais foram de 6/1, 6/7 (6/8) e 6/0.



Amanhã, a belga Kim Clijsters, número dois do mundo, vai enfrentar a espanhola Anabel Medina. Já a suíça Martina Hingis pegará a croata Ivana Lisjak.

Publicações relacionadas