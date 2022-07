Com poucas chances, Botafogo-BA acredita em classificação na Série B

Precisando vencer o seu jogo com goleada e torcer para uma derrota do rival, o Botafogo-BA entra na última rodada da primeira fase da Série B do Campeonato Baiano acreditando e mantendo o sonho de voltar à elite do futebol baiano vivo ainda para a temporada 2022.

“A expectativa é grande. Temos muita esperança, apesar de baixas no nosso elenco. Queremos ganhar domingo e não só o resultado, mas vencer com o número de gols para a gente sair classificado”, disse o técnico Danilo Maia em entrevista ao porta A Tarde.

O Botafogo-BA possui 15 pontos conquistados e para avançar de fase precisa vencer o seu jogo, torcer para o Itabuna perder para o Jacobinense e ainda tirar a diferença no saldo de gols. O time do sul do estado está com saldo 5 e o time que atua em Senhor do Bonfim está com -1.

Para o confronto contra o Flamengo de Guanambi, o técnico Danilo Maia não vai contar com Brayan Ângulo e Jefferson Murillo, já retornaram para a Colômbia, e Rogério Xodó, Uelliton e Léo Morais, suspensos.

Apesar das dificuldades, o treinador acredita que a força do grupo pode ser determinante para a permanência do time na briga pelo acesso.

“O lema de nosso grupo é que enquanto for possível reverter isso nós temos que fazer a nossa parte. Temos que vencer com placar elástico e esperar para sairmos com a classificação”.

As partidas da última rodada da Série B do Campeonato Baiano estão programadas para acontecer no domingo,10, às 14h45.

Confira os jogos:

Jequié x Feirense

Botafogo-BA x Flamengo de Guanambi

Grapiúna x Jacobina

Galícia x Juazeiro

Fluminense de Feira de Santana x Canaã

Jacobinense x Itabuna