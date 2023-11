Com VAR nas fases finais, FBF confirma datas do Baianão 2024 | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, nesta segunda-feira, 30, as datas e a fórmula de disputa do Campeonato Baiano 2024. Com a presença dos representantes das dez equipes participantes, o conselho técnico definiu que a competição terá início no dia 14 de janeiro, e o regulamento será o mesmo dos últimos anos. As finais estão previstas para os dias 31 de março e 7 de abril e a competição contará com árbitro de vídeo (VAR) nas fases finais.

Campeão e vice da Série B em 2023, Jequié e Jacobina se juntam a Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona de Ilhéus, Itabuna, Jacuipense, Juazeirense e Vitória na disputa em 2024. Eles ocupam as vagas de Doce Mel e Jacobinense, rebaixados.

A primeira fase terá nove rodadas com as dez equipes se enfrentando. Os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais e se enfrentam em jogos de ida e volta para definir os dois finalistas. A decisão também acontece em duas partidas. Além disso, estão em disputa vagas para a Copa do Brasil e Brasileirão Série D de 2025.