Com volta de Dudu, Leão está preparado para enfrentar a Juazeirense | A TARDE

O Vitória terminou sua preparação para a partida contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, 14, às 21h30, no estádio Adauto Moraes, válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A principal novidade é o volante Dudu, que foi cortado da última partida após se envolver em uma briga em um camarote no Carnaval de Salvador.

O técnico Léo Condé sinalizou que irá com equipe mista para o confronto em Juazeiro e relacionou alguns jogadores da base como os zagueiros Andrei e Renato, os volantes José Breno e Edenilson, o atacante Luis Miguel e o lateral Riquelme.

O Vitória se encontra na terceira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste, com 4 pontos, e busca chegar à liderança caso vença a Juazeirense.