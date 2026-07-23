Concorrente da Globo reforça equipe para a Copa com ex-jornalista do SporTV

A jornalista Domitila Becker tem um novo destino na televisão esportiva. Após passagem pelo SporTV, ela foi anunciada como reforço da ESPN, onde atuará na produção de conteúdos digitais, além de participar de programas e projetos especiais da emissora. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo.

A profissional chega à empresa com experiência acumulada em veículos como SporTV, SBT e UOL. Na nova função, o foco será a criação de conteúdos voltados para plataformas digitais, incluindo produções realizadas dentro e fora dos estádios e vídeos de reação para as redes sociais.

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Mundial Feminino está entre os desafios

Entre os primeiros compromissos de Domitila Becker na ESPN está a cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027. A jornalista também deve integrar diferentes projetos da emissora, embora os detalhes sobre sua atuação ainda estejam sendo definidos.

Segundo ela, a possibilidade de transitar entre diferentes formatos foi um dos fatores que mais a motivaram no novo desafio.

"Ainda estamos definindo os caminhos, e acho isso ótimo porque as possibilidades são muitas. O foco será a produção de conteúdo para as redes sociais, mas também vou participar dos programas da ESPN e de novos projetos. Estou muito animada com tudo o que vem pela frente", declarou.

Contratação tem significado especial



Além da nova etapa profissional, a chegada à ESPN também representa a realização de um antigo desejo da jornalista. Domitila revelou que cresceu nas proximidades da sede da emissora e que, logo após concluir a faculdade, chegou a buscar uma oportunidade no local.

Na época, a contratação não aconteceu, mas, anos depois, ela retorna em um momento consolidado da carreira.

"Tenho uma relação de infância com a ESPN. Nasci nesta rua e passava sempre em frente ao prédio. Quando me formei, cheguei a vir aqui conversar sobre oportunidades, mas os caminhos acabaram sendo outros. Voltar agora, neste momento da carreira, é muito emocionante. Estou impressionada com o tamanho da operação e muito feliz por vestir essa camisa. É uma equipe que sempre encontrei nas coberturas e agora faço parte dela", afirmou.