Confira o guia do Baianão 2024; a competição começa neste domingo | A TARDE

Após nove meses de espera, a bola volta a rolar pelo Campeonato Baiano a partir de amanhã. Logo de cara, na estreia da competição, Bahia de Feira e Jacobina se enfrentam às 16h, na Arena Cajueiro. Em seguida, às18h, no estádio Mário Pessoa, Itabuna e Atlético de Alagoinhas fazem o confronto que fecha o primeiro dia da competição.

O formato do campeonato segue o mesmo dos últimos anos, com 10 equipes se enfrentando em turno único na primeira fase, com os quatro mais bem colocados na classificação avançando para a semifinal, onde decidem em partida de ida e volta quem serão os finalistas do Baianão. Já os dois últimos serão rebaixados para a Série B estadual. As equipes que tiverem melhores campanhas fazem as partidas decisivas dentro de casa. O clássico Ba-Vi da primeira fase será na 7ª rodada, no dia 18 de fevereiro, no estádio Barradão.

Diferente dos últimos anos, quando o VAR só esteve presente nas finais, neste ano a FBF anunciou que também terá árbitro de vídeo nas semifinais. Ontem, em evento que marcou o anúncio oficial da transmissão do Baianão 2024 pela TVE, o presidente da entidade baiana, Ricardo Lima, celebrou o início do campeonato. “Será uma grande festa para todo torcedor baiano e eu tenho certeza que é uma grande entrega para todos nós”, celebrou o cartola do futebol baiano.

Quem também esteve presente no local foi o presidente baiano da CBF, Ednaldo Rodrigues, que revelou estar radiante por mais um campeonato. “Me sinto muito alegre estar aqui, abraçando cada um de vocês e desejando pleno sucesso ao futebol baiano”, vibrou o dirigente.

Como de costume, Bahia e Vitória iniciam o campeonato como grandes favoritos no papel, com o Tricolor tentando o 51º título da história, enquanto o Leão vai em busca da 30ª taça estadual. Entretanto, os times do interior prometem que os dois maiores clubes do estado não terão vida fácil na disputa.

Atlético de Alagoinhas

Campeão do torneio em 2021 e 2022, o Carcará espera fazer a história novamente e buscar mais um troféu do Baianão. O apoio da torcida no Carneirão será fundamental para a equipe.

Bahia

O Tricolor é o grande favorito ao título. Com grande investimento na equipe e nomes como Everton Ribeiro, Cauly e Biel, o Esquadrão de Aço é o grande bicho papão da competição.

Bahia de Feira

Depois de ter ficado de fora da semifinal na temporada passada, o Tremendão quer voltar a ser protagonista no Campeonato Baiano e por isso renovou bastante o elenco em comparação a 2023.

Barcelona de Ilhéus

Apesar de ser um dos times mais jovens do torneio, o Barcelona de Ilhéus não quer passar sufoco novamente como na temporada passada e mira uma competição mais tranquila em 2024.

Itabuna

O Dragão espera surpreender novamente assim como temporada passada, quando conseguiu ficar entre os quatro melhores do campeonato. Uma das apostas da equipe é o lateral-direito Railan, ex-Bahia.

Jacobina

O Jegue da Chapada deve ter dificuldades no torneio e deve brigar até o fim para permanecer na elite do futebol baiano. Um dos grandes reforços da equipe é o lateral-direito Luís Ricardo, que já passou por Grêmio e São Paulo.

Jacuipense

Com um elenco bem reformulado, mas com a comissão técnica mantida, o Jacupa é uma das grandes forças do interior e vai em busca do primeiro título estadual após ter batido na trave na temporada passada.

Jequié

Campeão da Segundona do ano passado, o Jequié está de volta a primeira divisão do Baianão e o objetivo principal da equipe é permanecer e se estabelecer entre os principais clubes do estado.

Juazeirense

Outra equipe que promete incomodar no Baianão é a Juazeirense. Com nomes já conhecidos do futebol baiano como meia Clebson, o Cancão de Fogo é um dos fortes candidatos a avançar de fase.

Vitória

Depois de cinco anos sendo eliminado na primeira fase do torneio, o Vitória não quer mais fazer feio e vai com tudo em busca da classificação e, quem sabe, conquistar o título que não vem desde 2017.