Conheça Numinha: atleta revelação no surfe baiano

Um jovem atleta baiano se destaca por sua performance no surfe baiano. O prodígio de 11 anos, Numinha é a revelação na modalidade. No final de semana, o garoto se sagrou campeão no circuito alagoano de surfe, provando que sua determinação e talento não conhecem limites.

Numinha agora é visto como uma verdadeira estrela nascendo no universo do surfe, encorajando outros surfistas jovens a perseguirem seus sonhos e acreditarem em si mesmos. O menino baiano está levando o nome do seu estado além das fronteiras.