Conheça os adversários da dupla Ba-Vi no Brasileirão de 2023

Com a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A encerrada no domingo, 13, a dupla Ba-Vi já sabe quem serão os seus adversários na disputa da competição nacional na temporada 2023. O Leão joga a Série B do Campeonato Brasileiro e o Bahia na elite do futebol nacional.

Adversários do Bahia na Série A:

América-MG

Athletico-PR

Atlético-MG

Botafogo

Bragantino RedBull

Corinthians

Coritiba

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Já o Vitória vai encarar os seguintes adversários na Série B do Campeonato Brasileiro:

ABC

Atlético-GO

Avaí

Botafogo-SP

Ceará

Chapecoense

CRB

Criciúma

Guarani

Ituano

Juventude

Londrina

Mirassol

Novorizontino

Ponte Preta

Sampaio Corrêa

Sport

Tombense

Vila Nova-GO