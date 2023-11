Conjunto brasileiro de GR garante liderança na classificatória do Pan | A TARDE

A delegação brasileira de ginástica rítmica iniciou a sua jornada em busca do ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e, após se sair bem no individual, garantiu a liderança na classificatória após a apresentação do quinteto com o arco. As ginastas alcançaram uma nota de 35.400, a maior do dia. O grupo conta com atletas que competiram no Mundial de Valência ou no Campeonato Sul-Americano de Bogotá.

A equipe formada por Bárbara Galvão, Gabriela Coradine, Giovanna Silva, Nicole Pircio e Victoria Borges empolgaram o público presente ao som de “Somebody to Love”. O México ficou com a segunda colocação na classificatória, com uma nota de 33.150. A pontuação inicial do Brasil foi 34.900, mas após um pedido de revisão da técnica Camila Ferezin, a arbitragem aumentou em 0.500.

Nesta quinta-feira, 2, as competições continuam a todo vapor com finais tanto do individual, como por equipes. Babi Domingos, Maria Eduarda Alexandre e Jojo Santos voltam ao tablado para disputar as maças e a fita, enquanto as brasileiras do conjunto se apresentam na prova mista, de 3 fitas e 2 bolas. As provas individuais estão previstas para iniciarem às 16h, e as do conjunto às 18h45 (horário de Brasília).