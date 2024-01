Conmebol define tabela para decisão da Recopa entre Fluminense e LDU | A TARDE

A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 9, a tabela detalhada dos jogos da Recopa entre Fluminense e LDU, do Equador. A disputa terá o embate do campeão da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana. A decisão será em jogos de ida e volta.

Vencedor da Copa Sul-Americana, a LDU fará o primeiro jogo em casa, marcado para o dia 22 de fevereiro, às 21h30, no estádio, em Quito. Campeão da Libertadores, o Fluminense decidirá o título em casa. A partida de volta será no Maracanã, uma semana depois, às 21h30, no dia 29. Antes, a Recopa seria realizada nos dias 21 e 28 de fevereiro.

Fluminense e LDU tem um histórico de decisões e com o time de Quito levando a melhor. Em 2008, os times disputaram a final da Libertadores e a LDU levou a melhor ao vencer nos pênaltis. As equipes se reencontraram na decisão Sul-Americana de 2009 e os equatorianos venceram novamente.