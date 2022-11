Conselho Deliberativo do Bahia marca última reunião antes da AGE

Na reta final para definir a possibilidade de venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com Assembleia Geral programada para o dia 3 de dezembro, o Conselho Deliberativo do Bahia programou uma reunião para avaliar os pareceres das Comissões Jurídica e Provisória da SAF e emissão do Parecer do Conselho Deliberativo acerca da proposta do Grupo City.

“O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e na forma da Resolução CD nº 01/2022, convoca extraordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia 21 de novembro de 2022, com primeira convocação às 18h30h e segunda convocação às 19h00, em formato híbrido (modalidade presencial e telepresencial), sendo presencialmente na Itaipava Arena Fonte Nova, localizada na Ladeira da Fonte das Pedra, s/n, Nazaré – Salvador-BA e telepresencialmente através da plataforma Google Meet e com link de acesso a ser encaminhado pela Secretaria desse Poder por e-mail, sendo permitido o acesso exclusivamente aos Conselheiros que fizeram a referida opção nos termos do art.7º da supracitada Resolução, com a seguinte pauta”, diz o comunicado.

Proposta do Grupo City:

O City Football Group, ou "Grupo City" apresentou uma proposta para a compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia com o aporte financeiro de R$ 1 bilhão.

O valor será divididosem três frentes. Para a compra de jogadores, será disponibilizado R$ 500 milhões do montante. Para pagamento de dívidas do clube, será disposto R$ 300 milhões. Por fim, R$ 200 milhões será designado a investimentos em infraestrutura, categorias de base, além de capital de giro e outras finalidades.

De acordo com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, o contrato prevê que todos os ativos ligados ao futebol do clube passarão a ser geridos pelo Grupo City, tendo 90% de autonomia das funções.

A marca "Bahia" não sofrerá alterações, tais como hino, símbolos, brasão, alcunha e cores. Os programas sociais do clube vão ser mantidos, e podem ser ampliados sob a batuta do Grupo City.