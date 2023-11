Copa de Futebol Vitalmed: dois jogos definem vagas para semifinal | A TARDE

Dois jogos decidem neste sábado, 18, vagas da semifinal da 1º Copa de Futebol Vitalmed 30 anos, no Clube Recreativo Campomar, em Salvador. O Boa Saúde, do grupo B, já garantiu a vaga na semifinal na última rodada sábado passado, quando goleou o Vitarecoop por 8 x 1. Nessa etapa, se classificam para as semifinais as duas melhores de cada grupo.

Pelo grupo A, se enfrentam neste sábado, às 14h, Vitalmed e Air Liquide. As duas já estão classificadas para a semifinal, pois a Kofre não tem mais chances de alcançar as equipes. Vitalmed é a líder do grupo com 3 pontos, enquanto a Air Liquide conquistou 1 ponto.

A disputa acirrada por uma vaga na semifinal será pelo grupo B, entre Mater Dei e Vitarecoop. As duas equipes ainda não conquistaram pontos na segunda fase. Quem ganhar conquista uma vaga para a semifinal, que começa no dia 26 de novembro. A grande final da 1º Copa de Futebol Vitalmed 30 anos será disputada no dia 4 de dezembro.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do Grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar, Rede Excelsior de Comunicação e Restaurante Casarrara.