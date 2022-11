Catar volta atrás e proíbe venda de bebida alcoólica nos estádios

A Copa do Mundo do Catar deve ser a primeira que se tem notícia na história com tolerância zero em relação ao consumo de álcool. O país deve rever nesta sexta-feira, 18, decisão anterior e proibir a venda de bebida alcóolica no entorno e dentro dos estádios de futebol, segundo confirmado por um dos responsáveis pela organização do torneio à agência de notícias Reuters.

Antes, em setembro, o Catar afirmou que permitiria a torcedores com ingressos comprar cerveja nos jogos da Copa do Mundo, mas com janela de horários: três horas antes do início da partida e por uma hora após o término. Durante o jogo, o consumo seria proibido.

A nova decisão afeta a principal patrocinadora do torneio, a Budweiser, uma das maiores fabricantes de cerveja do mundo, que pagou cerca de 75 milhões dólares à Fifa e pode sofrer um prejuízo milionário sem poder comercializar seus produtos nas partidas.

Apesar disso, a venda de álcool continua permitida na área corporativa, destinada a convidados. O torcedor "comum" só poderá comprar bebida no Fanfestival, durante quatro horas, entre 19h e 1h, e por um preço bem salgado. Um copo de meio litro de cerveja sai por cerca de R$ 75.