CR7 garante aposentadoria caso Portugal conquiste a Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo afirmou nesta quinta-feira, 17, sobre a possibilidade de se aposentar a Copa do Mundo de 2022. Em entrevista a uma televisão inglesa, ele falou que caso Portugal vença o torneio no Catar, ele irá encerrar a sua carreira.

"Sim. Aposentado. 100%", disse o atacante que, dessa forma, poderá jogar sua última partida no dia 18 de dezembro, data em que está prevista para ser realizada a grande final.

Com umas das gerações mais talentosas dos últimos tempos, Portugal é uma forte candidata a chegar longe no Catar e podendo até mesmo surpreender, chegando na final e acabar ganhando o título que não seria surpresa nenhuma.

Cristiano reconhece que, já na primeira fase, Portugal não terá vida fácil. A equipe nacional já vai enfrentar Coreia do Sul, Gana e Uruguai. Caso passe de fase, a Seleção poderá enfrentar o Brasil, já que a chave do grupo G faz cruzamento com o grupo H.

“Eu estou muito otimista. Nós temos um treinador fantástico e uma boa geração de jogadores de futebol. Estou ansioso que faremos uma incrível Copa do Mundo. Vai ser duro, extremamente difícil, mas é claro que nós vamos competir”, disse o craque.

Caso não conquiste a Copa, Cristiano Ronaldo afirmou que deve jogar por mais uns três anos com a intenção de se aposentar aos 40 anos. Atualmente, ele tem contrato com o Manchester United, mas fez duras críticas a direção do clube na mesma entrevista, deixando a permanência na Inglaterra como incerta.