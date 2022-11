Do futurista ao desmontável: conheça os exóticos estádios da Copa

O Catar é um país mundialmente conhecido por seus exagerados arranha-céus, além de sua modernidade e tecnologia de ponta. O emirado do Oriente Médio sediará a Copa do Mundo de Futebol de 2022 e se preparou ao longo dos últimos anos para receber as seleções e torcidas de todo o planeta a partir do dia 20 de novembro.

O que fez parte desse planejamento foi a construção de sete dos oito estádios que receberão os espetáculos em campo. Dos detalhes futuristas, inovadores e até uma estrutura “desmontável”, fique por dentro da história de cada estádio da Copa do Mundo.

Estádio Al Bayt – Este estádio fica em Al Khor City, a 35km da capital Doha. Com capacidade para 60 mil espectadores, o Al Bayt foi projetado com um design inspirado nas tendas usadas historicamente pelos povos nômades no Catar e na região do Golfo Árabe. Ao todo, o estádio receberá nove partidas, entre elas o confronto de abertura da Copa entre Catar e Equador, no dia 20, às 13h (horário de Brasília), pelo Grupo A, e também o clássico europeu Espanha x Alemanha, pelo Grupo E, no dia 27, às 16h.

Jogos no Estádio Al Bayt:

Qatar x Equador - 20/11, às 13h

Marrocos x Croácia - 23/11, às 07h

Inglaterra x Estados Unidos - 25/11, às 16h

Espanha x Alemanha - 27/11, às 16h

Holanda x Catar - 29/11, às 12h

Costa Rica x Alemanha - 01/12, às 16h

A definir x A definir (oitavas de final) - 04/12, às 16h

A definir x A definir (quartas de final) - 10/12, às 16h

A definir x A definir (semifinal) - 14/12, às 16h

Estádio Lusail – Lusail será o estádio que receberá a grande final da Copa do Mundo de 2022, que acontece no dia 18 de dezembro. A estrutura recebe o mesmo nome da cidade onde fica, sendo 10 km distante de Doha. Lusail tem capacidade para 80 mil espectadores, a maior entre todos os estádios. Os catarenses prometem que a estrutura irá deslumbrar os torcedores turistas com seu visual elegante e arrojado. O design de Lusail faz referência a tigelas e vasos encontrados há séculos em todo o “Mundo Árabe”. O estádio também será marcado por receber dois jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos. Brasil x Sérvia pela primeira rodada, no dia 24, e Camarões x Brasil pela terceira e última rodada, no dia 2 de dezembro.

Jogos no Estádio Lusail:

Argentina x Arábia Saudita - 22/11, às 07h

Brasil x Sérvia - 24/11, às 16h

Argentina x México - 26/11, às 16h

Portugal x Uruguai - 28/11, às 16h

Arábia Saudita x México - 30/11, às 16h

Camarões x Brasil - 02/12, às 16h

A definir x A definir (oitavas de final) - 06/12, às 16h

A definir x A definir (quartas de final) - 09/12, às 16h

A definir x A definir (semifinal) - 13/12, às 16h

A definir x A definir (final da Copa do Mundo) - 18/12, às 12h

Estádio da Cidade da Educação – Com uma homenagem à rica história da arquitetura islâmica, o Cidade da Educação surge com uma fachada caracterizada por triângulos que formam temas geométricos que se entrelaçam, fazendo alusão a um diamante que reflete a luz do sol. O estádio tem uma capacidade para 40 mil espectadores e fica localizado em Al Rayyan, a 7 km do centro de Doha.

Jogos no Estádio da Cidade da Educação:

Dinamarca x Tunísia - 22/11, às 10h

Uruguai x Coreia do Sul - 24/11, às 10h

Polônia x Arábia Saudita - 26/11, às 10h

Coreia do Sul x Gana - 28/11, às 10h

Tunísia x França - 30/11, às 12h

Coreia do Sul x Portugal - 02/12, às 12h

A definir x A definir (oitavas de final) - 06/12, às 10h

A definir x A definir (quartas de final) - 09/12, às 12h

Estádio Ras Abu Aboud – O estádio localizado em Doha, em um bairro reconhecido por ser um polo industrial, traz a principal novidade da Copa do Mundo no Catar. Conhecido também como Estádio 974, a estrutura construída a partir de contêineres -sendo usados o mesmo número que batiza o nome do estádio-, tem a maior parte dela “removível”. Ou seja, assentos e diversos outros blocos modulares usados na construção poderão ser levado para qualquer outra parte do mundo e “remontar” o estádio outra vez. O estádio fica localizado em uma zona portuária de Doha e tem capacidade para 40 mil espectadores. Será lá que o Brasil jogará contra a Suíça, na segunda rodada da fase de grupos, no dia 28.

Jogos no Estádio 974:

México x Polônia - 22/11, às 13h

Portugal x Gana - 24/11, às 13h

França x Dinamarca - 26/11, às 13h

Brasil x Suíça - 28/11, às 13h

Polônia x Argentina - 30/11, às 16h

Sérvia x Suíça - 02/12, às 16h

A definir x A definir (oitavas de final) - 05/12, às 16h

Estádio Al Thumama – Este estádio traz uma rica imersão à cultura, história e simbolismos do Catar. Seu design representa a “Gahfiya”, uma touca branca que compõe o vestuário masculino tradicional mulçumano em todo o “Mundo Árabe”. A estrutura fica a 12 km do centro de Doha e tem capacidade para 40 mil espectadores.

Jogos no Estádio Al Thumama:

Senegal x Holanda - 21/11, às 13h

Espanha x Costa Rica - 23/11, às 13h

Catar x Senegal - 25/11, às 10h

Bélgica x Marrocos - 27/11, às 10h

Irã x Estados Unidos - 29/11, às 16h

Canadá x Marrocos - 01/12, às 12h

A definir x A definir (oitavas de final) - 04/12, às 12h

A definir x A definir (quartas de final) - 10/12, às 12h

Estádio Al Rayyan – Localizado na cidade de Al Rayyan, a 20 km de Doha, o estádio, também conhecido como Ahmad Bin Ali, traz em seu conceito as histórias sobre o país. O design encanta com a fachada ondulante, que, nas mais variadas formas, falam sobre os aspectos culturais do Catar. O estádio tem capacidade para 40 mil espectadores e é onde o tradicional clube Al-Rayyan manda seus jogos. O time, fundado em 1967, conquistou oito Ligas do Catar ao longo da história.

Jogos no Estádio Ahmad Bin Ali:

Estados Unidos x País de Gales - 21/11, às 16h

Bélgica x Canadá - 23/11, às 16h

País de Gales x Irã - 25/11, às 07h

Japão x Costa Rica - 27/11, às 07h

País de Gales x Inglaterra - 29/11, às 16h

Croácia x Bélgica - 01/12, às 12h

A definir x A definir (oitavas de final) - 03/12, às 16h

Estádio Internacional Khalifa – O Khalifa é o único estádio que já existia antes do anúncio da Copa do Mundo no Catar. Ele foi inaugurado no ano de 1976 e passou por reformas para receber o principal evento esportivo de futebol. A renovação da estrutura modernizou e levou um ar de elegância ao entorno. O “novo” estádio tem um sistema especial de refrigeração, com o objetivo de manter uma temperatura agradável para quem comparecer aos jogos, já que no país há altos índices de temperatura. O Khalifa tem capacidade para 40 mil espectadores. Lá também será palco da partida que define o terceiro lugar do Mundial, que acontece no dia 17 de dezembro.

Jogos no Estádio Internacional Khalifa:

Inglaterra x Irã - 21/11, às 10h

Alemanha x Japão - 23/11, às 10h

Holanda x Equador - 25/11, às 13h

Croácia x Canadá - 27/11, às 13h

Equador x Senegal - 29/11, às 12h

Japão x Espanha - 01/12, às 16h

A definir x A definir (oitavas de final) - 03/12, às 12h

A definir x A definir (disputa do terceiro lugar) - 17/12, às 12h

Estádio Al Wakrah – O Al Wakrah ou Al Janoub é um estádio com design que apresenta contornos suaves e curvas que foram inspiradas nas tradicionais velas dos barcos, que navegavam as águas do Golfo. O conceito também passa pelo capítulo da história do país com o sucesso e a interdependência do povo do Catar. A estrutura fica a 15 km da capital Doha e tem capacidade para 40 mil espectadores. O estádio será o palco de estreia da atual campeã da Copa do Mundo, a França, que enfrenta a Austrália pelo Grupo D, no dia 22, às 16h.

Jogos no Estádio Al Janoub:

França x Austrália - 22/11, às 16h

Suíça x Camarões - 24/11, às 07h

Tunísia x Austrália - 26/11, às 07h

Camarões x Sérvia - 28/11, às 07h

Austrália x Dinamarca - 30/11, às 12h

Gana x Uruguai - 02/12, às 12h

A definir x A definir (oitavas de final) - 05/12, às 12h