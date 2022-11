Gana vence Suíça e mostra fragilidade de adversária do Brasil

Adversária do Brasil na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a seleção da Suíça perdeu para Gana, que também está classificada para a competição que vai ser realizada no Catar, por 2 a 0, em sua última atividade antes do Mundial.

A partida foi marcada por dois tempos distintos. No primeiro, a Suíça teve as melhores opções ofensivas, porém com pouca chance de gol. A partir da metade do tempo, a seleção africana cresceu e equilibrou o jogo até o final da etapa inicial.

No segundo tempo, só deu Gana. O selecionado africano conseguiu abrir uma vantagem com os gols marcados pelo Salisu e Semeneyo e garantiu o resultado positivo até o apito final.

A Suíça estreia no grupo G contra Camarões no dia 24 de novembro, às 7h no horário de Brasília. Já Gana entra em campo no mesmo dia às 17h (horário de Brasília) contra Portugal em partida válida pelo grupo H.

A seleção europeia vai encarar o Brasil na segunda-feira, 28, às 13 (horário de Brasília). Os africanos podem ser os adversários da seleção canarinha nas oitavas de final, caso as duas seleções avancem de fase, desde que uma em primeiro e a outra em segundo de seus grupos.