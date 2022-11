Lista de convocados da Croácia tem Modric como líder

O técnico da seleção da Croácia, Zlatko Dalic, revelou nesta quarta-feira a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022 (20 de novembro a 18 de dezembro), na qual o veterano Luka Modric (37 anos) voltará a ser o líder da equipe.

"Estamos otimistas, não sem motivo, mas também devemos ser realistas", declarou Dalic à imprensa ao apresentar a lista.

Em 2018, o treinador levou a Croácia ao vice-campeonato mundial, um verdadeiro sucesso para um país de 3,9 milhões de habitantes.

"Iremos passo a passo, mas temos confiança, principalmente depois dos jogos da Liga das Nações", disse Dalic, de 56 anos.

Em setembro, a seleção croata se classificou para o 'Final Four' da Liga das Nações da Uefa.

"Não há pressão, não há euforia. O primeiro jogo será o mais importante (...) Pensamos em como terminar na primeira posição do grupo", explicou o treinador.

A Croácia, que faz parte do Grupo F da Copa do Mundo, estreia no torneio no dia 23 de novembro contra o Marrocos, antes de enfrentar Canadá e Bélgica.

Lista de convocados da seleção croata:

Goleiros: Dominik Livakovic (Dínamo de Zagrebe), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atlético de Madrid/ESP)

Defensores: Domagoj Vida (AEK Atenas/GRE), Dejan Lovren (Zenit/RUS), Borna Barisic (Rangers/ESC), Josip Juranovic (Celtic/ESC), Josko Gvardiol (RB Leipzig/ALE), Borna Sosa (Stuttgart/ALE), Josip Stanisic (Bayern de Munique/ALE), Martin Erlic (Sassuolo/ITA), Josip Sutalo (Dínamo de Zagrebe)

Meias: Luka Modric (Real Madrid/ESP), Mateo Kovacic (Chelsea/ING), Marcelo Brozovic (Inter de Milão/ITA), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Lovro Majer (Rennes/FRA), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt/ALE), Luka Sucic (RB Salzburg/AUT)

Atacantes: Ivan Perisic (Tottenham/ING), Andrej Kramaric (Hoffenheim/ALE), Bruno Petkovic (Dínamo de Zagrebe), Mislav Orsic (Dínamo de Zagrebe), Ante Budimir (Osasuna/ESP), Marko Livaja (Hajduk Split)