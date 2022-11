Seleções consideradas favoritas em seus grupos caçam as zebras

A menos de uma semana da Copa do Mundo, as seleções já conhecem seus convocados e a força de cada uma das equipes que participarão do Mundial. Sem grandes novidades, Argentina, Brasil e Inglaterra chegam como grandes favoritos para passar em primeiro lugar e tentar evitar algum grande confronto logo nas oitavas de final do torneio.

Para isso, resta fazer valer a superioridade técnica que essas três equipes possuem em relação ao seus adversários e não serem surpreendidos por possíveis zebras, já que Messi, Neymar e Harry Kane são os grandes ‘leões’ de seus respectivos grupos.

Contra Irã, Estados Unidos e País de Gales, se os Três Leões não finalizarem o Grupo B como líderes provavelmente seria uma das maiores zebras dessa primeira fase. Quando se fala do time de Gareth Southgate, há sempre um pé atrás, já que a seleção inglesa não tem um bom histórico em Copas do Mundo e costuma tropeçar contra times teoricamente mais fracos que o seu. Contudo, o desnível de força nesse caso não parece ser compensado por um jogo ruim.

De todos os elencos dos oponentes, o único grande jogador que pode preocupar a Inglaterra é Gareth Bale, justamente no clássico regional contra Gales. Cheio de tensões políticas envolvidas, o campo ainda deve gritar pela qualidade quando as coisas ficarem mais complicadas.

O Time da Rosa até sofreu um baque recente antes da lista de convocação, mas ainda não é uma ausência que os colocaria um degrau abaixo. Reece James, lateral-direito do Chelsea, sofreu uma lesão no joelho e não pôde ser chamado por Southgate. Para as próximas fases, a ausência do atleta até pode afetar mais, já que ele era frequentemente titular da equipe. Para o seu lugar, Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, foi chamado. O comandado de Klopp já foi considerado o melhor lateral-direito do mundo, mas destoa quando o assunto é consistência defensiva e por isso não era o preferido para ir à Copa.

E se a Inglaterra precisa de mais eficiência, Harry Kane é o atacante perfeito para isso. O jogador do Tottenham foi o artilheiro da última copa, com seis gols, mesmo com sua equipe eliminada na semifinal. Nas Eliminatórias da Europa, o enredo não foi diferente e Kane foi mais uma vez o maior goleador, com doze tentos em somente oito partidas.

Domínio nas Américas

Mesmo que muito favorito no Grupo B, talvez a Inglaterra esteja um Mundial atrasada em relação à Argentina e Brasil. Ainda é explícito que Messi e Neymar são os grandes protagonistas, respectivamente. Porém, diferente de quatro anos atrás, não há mais a dependência excessiva de seus craques para que resolvam o tempo todo um jogo.

E é assim que chega a Argentina para o Grupo C, que tem Arábia Saudita, México e Polônia. Com mais tradição, a seleção do goleiro Ochoa poderia demonstrar mais resistência, contudo não fez nem uma boa classificatória. Por outro lado, a Polônia tem o melhor do mundo de 2021, Robert Lewandowski, mas não esbanja um bom coletivo. Assim, Messi, que foi o maior goleador da Argentina nas Eliminatórias, com sete gols, junto com Lautaro Martínez, deve estar com um pé nas oitavas.

Por fim, mas definitivamente não menos importante, a Seleção Brasileira chega com uma confiança ainda maior para tentar o hexa no Qatar. No grupo H, a Canarinho vai jogar contra a Sérvia, que tem o maior poder de fogo entre as três adversárias, a Suíça e Camarões. Apesar de enfrentar dois adversários europeus, não há grande preocupação de perder a vaga, muito menos de não passar como líder.

No elenco, Tite conta com jogadores como Vinicius Júnior, Gabriel Jesus e Pedro, todos em grande fase. Sem deixar de contar com Neymar, segundo maior artilheiro das Eliminatórias, com oito gols.