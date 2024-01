Copa SP teve menos times com camisa de número 24 | A TARDE

O anuário do Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+ revelou uma queda no número de equipes que utilizaram a camisa 24 nos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. O número é historicamente um tabu por ser associado à homossexualidade.

A "tradição" preconceituosa se deve ao fato do 24 representar o animal veado no jogo do bicho. A associação com o animal é uma forma pejorativa de classificar o público gay masculino.

De acordo com dados do coletivo, apenas 34 dos 128 times que disputaram a Copinha em 2023 tiveram um jogador em campo com o número 24 nas costas, 27% do total. Em 2022, foram 43 times,, ou 34% usando a numeração.

Os dados foram obtidos por meio das súmulas das partidas do torneio, disponíveis no site oficial da FPF (Federação Paulista de Futebol). Nessa última edição, o Flamengo foi notificado judicialmente por não ter um camisa 24, sendo que havia um 23 seguido de um 25. Não houve punição e o clube alegou que o uso do número não é obrigatória no regulamento.

Em 2021, a Seleção Brasileira tamém enfrentou polêmica devido à ausência de um número 24 na lista de inscritos para a Copa América. Na ocasião, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) foi interpelada judicialmente pelo grupo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT. A ação não deu em nada.

A explicação da entidade na época foi a de que o número 25 era mais adequado para um volante. O Brasil foi o único time da competição a não ter um camisa 24. Já na Copa do Mundo no Qatar, no passado, a primeira em que os países puderam inscrever 26 jogadores, a seleção canarinho teve pela primeira vez em um Mundial um atleta com essa numeração, utilizada pelo zagueiro Bremer.