Copinha: dupla Ba-Vi entra em campo neste domingo | A TARDE

Bahia e Vitória voltam a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, 7. As partidas são válidas pela 2ª rodada do torneio de competição de base.

O Vitória estreou conquistando três pontos ao vencer o Picos-PI, por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Andrei. Agora, o Leão entra em campo, logo mais às 11 horas, no Ibrachina Arena, na cidade de São Paulo. Em caso de vitória, o Rubro-negro garante classificação.

A vida do Bahia está um pouco mais complicada no torneio. O Esquadrãozinho ficou apenas no empate sem gols com o Joinville na primeira rodada. Neste domingo, o Tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino, às 13 horas, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP), e precisa vencer para voltar a ter chances de classificação.