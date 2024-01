Corinthians é notificado por pagamentos atrasados e pode perder atleta | A TARDE

O meia Matías Rojas, jogador do Corinthians, está cobrando do clube pagamentos atrasados de direitos de imagem e está considerando a possibilidade de romper unilateralmente seu contrato, recorrendo à Fifa.

No início deste mês, Rojas notificou o Corinthians sobre os débitos pendentes e recebeu a informação de que o valor em atraso seria quitado em duas parcelas, sendo a primeira delas até a semana passada, o que, no entanto, não se concretizou.

Apesar de seus salários estarem em dia, os direitos de imagem representam uma parte significativa da remuneração mensal de Rojas. A falta de pagamento por mais de dois meses abre espaço para a possibilidade de rescisão contratual junto à Fifa.

Até o momento, o Corinthians pagou cerca de metade dos valores acordados referentes aos direitos de imagem de Rojas, resultando em uma dívida de aproximadamente R$ 5 milhões.

Se o caso for levado à Fifa e Rojas sair vitorioso na disputa judicial, ele terá direito a receber o valor total do contrato, incluindo salários, direitos de imagem e outros encargos, o que representaria um desafio considerável para o Timão.

Ao ser anunciado pelo Corinthians, foi informado que o contrato de Rojas se estendia até junho de 2026. No entanto, o registro na Federação Paulista de Futebol indica validade até julho de 2027.

A diretoria do clube está buscando uma solução para o impasse envolvendo o meia, cujo salário é um dos mais altos do elenco. Rojas, prejudicado por lesões, participou apenas de 32% do tempo desde sua chegada ao clube em julho.

O Corinthians está passando por uma transição em sua gestão. O presidente eleito, Augusto Melo, assumirá o cargo somente em 2 de janeiro de 2024.

De acordo com o atual presidente Duilio Monteiro Alves, o clube acertou a compra de Rojas por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época). O jogador estava livre após o término de seu contrato com o Racing, da Argentina, e despertava interesse de outras equipes do Brasil e do exterior.

Atualmente com 28 anos, Rojas disputou 20 jogos pelo Corinthians nesta temporada, contribuindo com duas assistências, mas sem marcar nenhum gol.