Corrida Colorida do Martagão Gesteira abre inscrições em Salvador

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A 8ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira será realizada no dia 15 de novembro no novo calçadão de Patamares, em Salvador. O evento esportivo tem como objetivo a arrecadação de recursos para o Hospital Martagão Gesteira, instituição exclusivamente pediátrica das regiões Norte e Nordeste.

“Mais do que uma manhã de esporte e lazer, é uma iniciativa de arrecadação de recursos, contribuindo para a manutenção e ampliação da assistência oferecida pelo hospital às crianças e adolescentes”, destaca a diretora executiva de captação de recursos da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Lareyne Almeida.

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Informações e programação do evento

8ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira - Foto: Divulgação

Data : 15 de novembro

: 15 de novembro Local : novo calçadão de Patamares, Salvador (BA)

: novo calçadão de Patamares, Salvador (BA) Instituição beneficiada : Hospital Martagão Gesteira (Liga Álvaro Bahia)

: Hospital Martagão Gesteira (Liga Álvaro Bahia) Inscrições : disponíveis na plataforma online de inscrições (vagas limitadas)

Modalidades e horários

A competição divide-se em duas opções de percurso para atender diferentes perfis de participantes:

Modalidade Competitiva (5 km)

Horário de largada: 06h00

Público-alvo: Corredores focados em desempenho físico e disputa de pódio.

Valor geral: R$ 110,00 (idosos e PCD pagam R$ 70,00).

Modalidade Festiva (3 km)

Horário de largada: 07h00

Público-alvo: famílias, crianças e participantes sem foco em tempo de prova, com uso de pó colorido.

Valor geral: R$ 100,00 (infantil, idosos e PCD pagam R$ 60,00).

Kit do participante e retirada

O kit da prova inclui sacola, camiseta, medalha, 100g de pó colorido e alimentação pós-prova. A entrega dos kits ocorrerá entre os dias 12 e 14 de novembro, das 10h às 20h, em local a ser definido pela organização.

As inscrições (aqui) antecipadas são obrigatórias devido ao limite de vagas estabelecido para o evento.